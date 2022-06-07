2600 فرصة للاستثمار في مصر على طاولة مباحثات «المناطق الحرة» ومسؤولين قطريين

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثان، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعددا من أعضاء الغرفة، في ثاني أيام زيارته إلى قطر.

خريطة مصر الاستثمارية

وقدّم المستشار محمد عبدالوهاب لأعضاء الغرفة، عرضا تفصيليا لخريطة مصر الاستثمارية، التي تضم أكثر من 2600 فرصة استثمارية، ودعاهم لزيارة مصر للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية المناسبة لتوجهاتهم على أرض الواقع، وذلك ضمن خطة واضحة لتعميق التعاون الاستثماري بين البلدين، ومضاعفة قيمة الاستثمارات القطرية في مصر.

كما شهد اللقاء استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر، وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تظهر نجاح الحكومة في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وفي مقدمتها تصدر مصر قائمة الدول المستقبلة للاستثمار في أفريقيا، رغم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي نجم عنها تباطؤ حركة تدفق الاستثمارات عالميا، فضلا عن توعية أعضاء الغرفة القطرية بجهود الحكومة المصرية في تسهيل عمليات تأسيس وتشغيل الشركات، وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وفقاً لأطر زمنية محددة.

اهتمام المستثمرين القطريين بالفرص المتاحة في مصر

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، اهتمام المستثمرين القطريين بدراسة أنسب الفرص لتوجيه استثماراتهم إلى مصر، مُشيدا بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والأزمات العالمية الحالية، كما أعرب عن جاذبية وتنافسية الاقتصاد المصري، وتنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، بينما أبدى ممثلو الغرفة، حرصهم على الاستثمار في مصر، ودراسة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها.

وعلى جانب آخر، التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رؤساء كُبرى شركات التطوير العقاري القطرية، للترويج لأهم المشروعات العقارية، حيث التقى عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة ديار القطرية، لبحث استثمارات الشركة في مصر، والخطط المستقبلية للتوسع في أنشطتها العقارية، حيث أوضح العطية، أنّ الشركة أطلقت المرحلة الأولى لمشروع سيتي جيت بمنطقة شرق القاهرة، والذي يقدم أكثر من 24 ألف وحدة سكنية متنوعة.

مشروعات استثمارية في مصر

وتطرق اللقاء لمتابعة سير عمل بعض مشروعات الشركة في مصر، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع نيو جيزة على مساحة 1500 فدان بمنطقة غرب القاهرة، وفندق سانت ريجيس والذي يشمل 515 وحدة فندقية، إضافة إلى مناقشة خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر من خلال تنفيذ مشروعات سياحية بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حيث أكدت الهيئة تقديم سبل الدعم للشركة لتنفيذ مشروعاتها التوسعية في مصر وتذليل أي تحديات لها.

واجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برامز الخياط، رئيس مجلس ادارة مجموعة الخياط القابضة، والتي تُعد إحدى الشركات الرائدة في البناء وتطوير العقارات المدنية والصناعية والسكنية والتجارية، والتي استحوذت مؤخرًا على حصة في شركة جهينة، وأبدى رئيس الشركة القطرية، اهتمامه بالاستثمار في مصر بمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، والسياحة، وتجارة التجزئة.

كما اجتمع المستشار محمد عبدالوهاب، مع ثاني بن عبدالله آل ثان، رئيس شركة أزدان القابضة، والتي تعتبر من كبرى شركات التطوير العقاري بمنطقة الخليج من حيث القيمة السوقية، وتتركز أنشطتها الرئيسية في تطوير الوحدات العقارية السكنية، والتجارية، وإدارة الفنادق، ومراكز التسوق.

وأعلنت الشركة القطرية رغبتها في الاستثمار بمصر، من خلال إقامة عدد من المنشآت الفندقية، وتقديم بعض الخدمات المصرفية، وجرى الاتفاق على أن يزور وفد من الشركة مصر قريبًا، لدراسة السوق المصرية، والإطلاع على أهم الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركة.

دعم المستثمرين وحل مشكلاتهم

وخلال لقاءاته بشركات التطوير العقاري القطرية، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة في دعم المستثمرين وتذليل تحديات الاستثمار خلال السنوات الماضية، كان آخرها إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنّ عامل الجذب الرئيسي للمشروعات الجديدة، نجاح واستمرارية المشروعات القائمة.

ودعا عبدالوهاب المطورين العقاريين القطريين، للمشاركة في المشروعات القومية الكُبرى، خاصة في العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، للاستفادة من النمو المُستقبلي المُتوقع لهذه المشروعات.

وواصل المستشار محمد عبدالوهاب، اجتماعاته مع الشركات القطرية المًهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر، والتي شملت مجموعة الفردان، والتي تتوسع أنشطتها لتتضمن قطاع المجوهرات، والتطوير العقاري، والضيافة، والرعاية الصحية، والسيارات، والخدمات البحرية والمالية، وتدرس إقامة فندق سياحي في مصر، وكذا شركة قطر كوول، والتي ترغب في اقامة مشروع تبريد مركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشركة just real estates حيث تدرس إقامة شركة لتصدير الغاز وانتاج الكهرباء، ومشروع لإعادة تدوير المخلفات، وشركة prosperous alliance، والتي تهتم بتنفيذ مشروعات في مجالات الخدمات اللوجستية، والموانئ، والصناعات الغذائية.