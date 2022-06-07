5 نصائح لزيادة سرعات الإنترنت في المنزل.. اقفل الراوتر وافتحه

قدم المهندس إسلام خالد، الباحث في أمن المعلومات والاتصالات، عدة نصائح لمستخدمي الانترنت في المنزل لمواجهة ضعف الخدمة وزيادة سرعتها، وطالب خالد المستخدمين بالتأكد من أن الراوتر الذي يتم استخدمه ضمن أحدث إصدارات الشركات مقدمة الخدمة، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا تنفيذ تحديث سريع للراوتر القديم يساهم في زيادة الخدمة وتحسنها.

-1 افتح الراوتر وأقفله

وأكد الباحث في أمن المعلومات، أن ضمن طرق زيادة سرعات الإنترنت المنزلي، إعادة تشغيل الراوتر، حيث تساهم عمليه الإغلاق والتشغيل في منح الراوتر مهلة للراحة بسبب ساعات العمل الطويلة بلا راحة لجهاز توجيه الإنترنت، مشيرا إلى أن عناك عدد من البرامج التي تساعد في اطفاء الراوتر أثناء عدم تشغيله منها برنامج DD-WRT.

2- عطل البروتوكول القديم

وتابع خالد، يمكن زيادة سرعات الإنترنت عن طريق إيقاف تشغيل البروتوكولات القديمة، وإزالة أي جهاز يستخدم بروتوكولات b أو g في الاتصال بالراوتر وترتيب البروتوكولات من الأسرع الى الأبطأ كالآتي: ac> n> g> b.

3- أنقل الراوتر من مكانه

وأشار إلى أن أحد اسباب ضعف الخدمة هو وضع الراوتر في مكان غير مناسب، مطالبا المستخدمين بتغيير مكان الراوتر حال ضعف الخدمة أو بطئها، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تتداخل مواد البناء مع إشارة الواي فاي اللاسلكية، بالإضافة إلى وجود صعوبة في اختراق شبكة الواي فاي للجدران الخرسانية.

4- غير الرقم السري

وأكد خالد أن أحد أهم أسباب ضعف خدمات الإنترنت في المنازل أو المكاتب التجارية، قد يكون ناتج عن اختراق الشبكة واستخدامها من قبل اخرين، مطالبا المستخدمين بتغيير الرقم السري واسم الشبكة، واختيار كلمات سر قوية يصعب تخمينها، للمساهمة في تحسين الخدمة وإخراج أي شخص قد يقوم باستخدام الشبكة دون علم صاحبها.

5- استخدام برامج زيادة سرعة الانترنت

ولفت إلى أنه يجب التأكد من عدم وجود أجهزة مخترقة لشبكة الواي فاي، واستخدام أحد برامج زيادة سرعة الانترنت والتي تساعد على ذلك من خلال رفع كفاءة الجهاز المتصفح للإنترنت حيث يقوم بتعزيز الذاكرة المتاحة وتحسينها مثل برنامج سبيد أب فاستر.