«المشهد».. منصة تمزج بين التليفزيون والبث الرقمي والانطلاق آخر العام

بعد إعلانه الأول عن إطلاق قناة تليفزيونية ومنصة رقمية جديدة، كشف الإعلامي طوني خليفة، عبر فيديو مقتضب عن اسم المشروع الإعلامي الجديد، الذي سيبصر النور قبل نهاية هذا العام، من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

طوني خليفة يتحدث عن منصة المشهد

أطلق طوني خليفة اسم المشهد على المشروع الجديد، موضحا أن «اختيار الاسم، ينطلق من أن لكل حدث وقصة ورأي المشهد الخاص بها، وستكون منصة المشهد منبرا إعلاميا شبابيا، يستطيع الشباب العربي من خلاله إيصال أصواتهم وطرح أفكارهم وآرائهم، مؤكداً أن هذا المشروع الإعلامي الجديد يضم برامج سياسية واجتماعية حوارية ونقدية ساخرة من الواقع العربي، وستحتل مواقع التواصل الاجتماعي مكانة بارزة في برامج القناة».

تفاصيل افتتاح منصة المشهد

وأعلن طوني خليفة، أنه ابتداء من لحظة الإفصاح عن اسم المشروع، سيتمكن من يرغب بمتابعة تحضيرات الانطلاقة بشكل يومي، والتعرف على هوية نجوم القناة الذين تم استقطابهم من قنوات إعلامية معروفة، من خلال صفحات المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتويتر وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للقناة.

معلومات عن منصة المشهد

المشهد قناة تليفزيونية ومنصة رقمية متعددة البرامج تابعة للقطاع الخاص يقودها الإعلامي والصحفي الشهير طوني خليفة مع مجموعة من المستثمرين.

منصة المشهد هي منصة مبتكرة جديدة تتخطى الحدود وتقدم محتوى جريئا ومختلفا معتمداً على تطور التكنولوجيا من خلال المزج بين التليفزيون والبث الرقمي.

ومن المقرر إطلاق منصة المشهد في عام 2022، ويهدف المحتوى إلى إحداث تغيير وتطوير في الإعلام وإشراك الأجيال الشابة والاستفادة من التحول الرقمي في المنطقة.يقود المنصة فريقٌ استثنائيٌ من المتخصصين في المجال لخلق محتوى متميز يعرض أهم القضايا والمواضيع للمشاهد العربي بطريقة مبتكرة ومختلفة.