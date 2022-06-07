النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وأرجأ مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة برلمانية مقبلة.

ضريبة الأطيان

خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، بأن تكون الزراعة هي الاستثمار الأول في مصر، من خلال توفير الدعم الكامل للفلاح، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي،وخصوصا من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أنَّ وقف ضريبة الأطيان لمدة عام أمر جيد من الحكومة، لافتًا إلى أنَّه حينما أقرّت الحكومة قانون الاستثمار تضمن حوافز كبيرة للمستثمرين سواء من إلغاء الضرائب أو منح أراضي بدون مقابل، متسائلا: «أين دعم الفلاح والحوافز الممنوحة له».

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ألا يقف الدعم عند وقف ضريبة الأطيان لمدة عام، ولكن يجب أن يكون هناك مزيد من الحوافز، لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.

مجلس النواب

وقال زين الدين عضو مجلس النواب: «الفلاح المصري هو المستثمر الأصيل على الأرض المصرية، ولابد من دعمه وتوفير كل الحوافز من أجل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل».

وأشار النائب إلى أنَّه مع الأزمة التي يشهدها العالم، لجأت بعض الدول لوقف تصدير السلع الاستراتيجية، متسائلًا: «أين سياسة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟».