اليوم.. «الضرائب» تجيب على استفسارات المواطنين عبر صفحتها بـ«فيس بوك»

تعقد مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، الموافق لـ 8 يونيو الحالي ندوة لمد جسور الثقة والتواصل بشكل مباشر بينها وبين الممولين والمواطنين للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنين عما يتعلق بالقوانين الضريبية وخصوصاً قانون الإجراءات الضريبة الموحد وقانون ضريبة الدخل إلى جاني قانون القيمة المضافة، علاوة على التطبيقات والضرائب التي تسري قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت قالت إن الندوة مقرر عقدها على برنامج مسؤول على الهواء الذي تنظمه مصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو الحالي.

وأوضحت «الضرائب المصرية» أهداف الندوة عبر صفحتها الرسمية، مؤكدة أنها تهدف إلى التواصل بشكل مباشر مع الممولين والمواطنين وخلق جسور الثقة بين المصلحة وبينهم، مشيرة إلى أنها بدأت في بث برنامج مسؤول على الهواء عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الحالي 2022.

وتابعت «الضرائب» أن ضيف ندوة اليوم أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية بعد أن استضافت الأسبوع الماضي في سلسلة برامج مسؤول على الهواء رجب محروس لشرح الطرق المختلفة لتقديم الإقرارات الضريبية سواء بالطرق التقليدية في مقر المأموريات الضريبية في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب إلى شرح كيفية تقديم ورفع الإقرارات الضريبية إلكترونيا من خلال المنظومة الإلكترونية الضريبة بمصلحة الضرائب.

تستعد وزارة المالية إلى إطلاق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 يونيو الحالي وفقاً لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية الخاص بتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية رقم619 لسنة 2021 التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ شهر أكتوبر 2020 وأطلقت المرحلة الأخيرة في منتصف فبراير الماضي.