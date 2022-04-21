هل تعيد وزارة المالية تسعير الدولار الجمركي قبل نهاية أبريل الجاري؟

تترقب مصلحة الجمارك المصرية القائمة الجديدة لتسعير الدولار الجمركي للشهر جديد يبدأ من غد الخميس الموافق 21 أبريل الحالي حتى 20 مايو المقبل، بعدما اعتمدت وزارة المالية تحديد الدولار الجمركي منذ الشهر الماضي عقب رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في 21 مارس الماضي بمقدار 100 نقطة أساس أو ما يعادل الـ 1%.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد تغيير سعر الدولار الجمركي الحالي أم الاستمرار بنفس الوضع الحالي حتى 30 شهر إبريل الجاري موكدة أن مصلحة الجمارك في انتظار تعليمات وزير المالية.

تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالي وأشار خلال لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الأسبوع الماضي أن الخزانة العامة للدولة تحملت قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات للتخفيف من التداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا.

وكانت الحكومة أعادت تسعير الدولار الجمركي الشهري عند 16 دولار بالنسبة للواردات من السلع ومستلزمات الإنتاج في 21 مارس الماضي بعدما ألغت وزارة المالية نظام التسعير الجمركي في نهاية عام 2019 بعد تطبيقه لمدة عامين كأجراء استثنائي عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي التعويم في 3 نوفمبر عام 2016.

رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري أعلنت في جلسة استثنائية الأثنين الموافق لـ 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يعادل 1% على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى %9.25، %10.25، و%9.75 على الترتيب، كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى %9.75.