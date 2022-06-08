عاجل .. مدبولي: صياغة إجراءات لتنشيط عملية التداول في البورصة المصرية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من صياغة إجراءات لتنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه بممثلي مجموعة من صناديق الاستثمار العالمية: «كما تعلمون، هذه الفترة هي مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة على الأسواق الناشئة، واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية.

حوافز لدعم مناخ الاستثمار

وأوضح أنّ الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، كما أسسنا وحدة لحل مشكلات المستثمرين، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.

وأكد مدبولي أنّ الحكومة تتبنى حاليا سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفا أنّ الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولا بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار 4 سنوات.