مدبولي يتابع موقف بروتوكولات المشروعات بين الوزارات والهيئة الهندسية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذى لبروتوكولات المشروعات بين الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد رضا سويلم، رئيس الفرع المالي بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بوزارة التخطيط، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في جميع المحافظات، إذ تسهم في تحقيق خطط الدولة التنموية، وكذا توفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

استعراض البروتوكولات

وجرى خلال الاجتماع استعراض البروتوكولات التي جرى توقيعها بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات المختلفة لتنفيذ عدد من المشروعات، ووجَّه رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل لاستكمال هذه المشروعات المهمة.

وجرى استعراض أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنها في قطاع الزراعة استصلاح وتنفيذ البنية الأساسية والداخلية لمساحة 15 ألف فدان بشمال سيناء، وغيرها.

استعراض أبرز المشروعات

وفي قطاع النقل تتولى الهيئة تطوير ميناءي السلوم البري، والغردقة البحري، وتنفيذ محور عدلي منصور على النيل بمحافظة بني سويف.

وفي قطاع الصحة، يجري تطوير ورفع كفاءة عدة مستشفيات، من أهمها: مستشفى أرمنت المركزي، وبني سويف العام، والعجمي المركزي، والعريش العام، وبور فؤاد العام، وأسوان العام، كما يتم تطوير 20 من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء.

وفي قطاع التعليم، تنشئ الهيئة 14 مدرسة و4 مقرات تعليمية بمحافظة جنوب سيناء، وكذا إنشاء 3 مدارس في كل من الحي السكني R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإسكان جاردينيا.