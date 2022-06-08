«الشارقة للكتاب» تعلن أسماء الحاصلين على منحة «أفق» لمنصة صناع كتاب الطفل

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، حصول 9 كتب على منحة منصة صُنَّاع كتاب الطفل «أفق»، التي تمّ اختيارها من بين 50 كتاباً مصوراً لرسامين ودور نشر من 12 دولة، إذ تفتح المنحة أمام صناع المحتوى البصري المتخصصين بصناعة كتب الأطفال باللغة العربية فرصة إنتاج أعمالهم ونشرها، إضافةً إلى الدعم الثقافي والإعلامي الذي تناله الإصدارات الحاصلة على الدعم، وفق رؤية مهرجان «الشارقة القرائي للطفل».

الفائزون بمنحة الطفل

وحازت منحة منصة «أفق» كل من كتاب «وحدي ولكن» من دار «منشورات نون الكندية»، ورسوم سبيدة براتيان من إيران، وكتاب «لا تنتهي أبداً» من منشورات «دار الثريا» من الإمارات، ورسوم وليد طاهر من مصر، وكتاب «مدرسة في المطبخ» من منشورات دار «البراق» من العراق، ورسوم طاهرة رضائي من إيران، وكتاب «الكلمات ذات الخيوط السوداء» من منشورات دار «السيف» من الإمارات، ورسوم فاطمة العامري من الإمارات.

وفاز كتاب «مثلنا تماماً» من منشورات دار «آرام» من الإمارات، ورسوم مريم يكتفر من إيران، بمنحة منصة «أفق»، إضافةً إلى كتاب "غدير الحكايات" من منشورات دار «آرام» من الإمارات، ورسوم أفروز قلى زاده لدارى من إيران، وكتاب «المدهش» من منشورات دار «و» من الإمارات، ورسوم أميرة التابعي من مصر، وكتاب «بحر أصفر رمل أخضر» من منشورات نفس الدار، ورسوم هايدي فاروق من مصر، وكتاب «أين اختفت النجوم» من منشورات دار «تك تك ناشرون» من الإمارات، ورسوم هيام صفوت من مصر.

إصدارات تعزز صناعة كتاب الطفل العربي

أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن منصة «أفق» تثمِّن النتاجات الإبداعية التي ترتقي بأدب الطفل، وتضيف إلى مكتبة الصغار إصدارات تعزز صناعة كتاب الطفل العربي، التي تعتمد على جودة المحتوى البصري، الذي يسهم الرسام في إثراء المحتوى المكتوب بإيجاد حوافز بصرية تمثل عنصراً داعماً يتناسب مع المستهدفات التي تتطلبها معايير النجاح المرتبطة بكتب الأطفال.

وأضافت: «نرى في المحتوى الذي يخاطب الأطفال بأسلوب متميز عاملاً مؤثراً في تشكيل ثقافة الطفل وإبراز مكامن القوة فيه، وهو يعزز مهارات الطفل بما يحتويه من رسومات جاذبة في أشكالها الفنية والمؤثرة في إيصال رسائل إيجابية للأطفال القراء، ومن هنا فإن منحة منصة صُنَّاع كتاب الطفل (أفق) تعد عاملاً مساهماً في نشر الأعمال المتميزة وتوسيع دائرة الإفادة منها في مجتمع الصغار».

قيمة الجائزة 1500

وتخصص منصة صُنَّاع كتاب الطفل «أفق» دعماً مالياً بقيمة 1500 دولار، يحصل عليها الرسام عن الكتاب الواحد، كما يحصل كل من الرسام والناشر على المنحة عن كتابين كحد أقصى، إذ تحرص هيئة الشارقة للكتاب على تشجيع العاملين في قطاع نشر كتاب الطفل، وإبراز الجهود الرائدة في صناعة الإصدارات المعرفية التي تستهدف الأطفال.