«الناشرين العرب» يدعو للتسجيل في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

دعا اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، الراغبين في المشاركة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في نوفمبر المقبل، إلى الإسراع للتقدم للمشاركة في المعرض بدورته الحادية والأربعين، وذلك بعد إعلان هيئة الشارقة عن فتح باب المشاركة في الدورة المقبلة.

مواعيد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

وأضاف اتحاد الناشرين العرب في بيان صحفي: بالإشارة إلى إقامة معرض الشارقة الدولي للكتاب في الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر 2022، يرجى العلم بأنه جرى فتح باب التسجيل في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الحادي والأربعين للعام 2022، وعلى كل من يرغب بالمشاركة الإسراع بالتسجيل، وذلك عن طريق تعبئة الاستمارة في الموقع الإلكتروني بعد الدخول إلى الحساب الشخصي www.sibf.com، ومن خلال زيارة الموقع الإلكتروني ومراجعة الشروط والأحكام في قائمة العارضين من خلال اللينك التالي.

https://sibf.com/ar/content?id=10353

وأوضحت الهيئة أن اختيار إيطاليا ضيف شرف الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، والتي تقام في مركز إكسبو الشارقة، ابتداءً من 02 - 13 نوفمبر 2022، ومواعيد الزيارة للجمهور: من 10:00 إلى 22:00، ما عدا يوم الجمعة من 16:00 إلى 23:00.

أبرز المعلومات عن معرض الشارقة الدولي للكتاب

ويعتبر المعرض حدثا ثقافيا فريدا يجمع عشّاق الكلمة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ويتيح لهم فرصة لقاء أشهر أعلام الأدب والفكر والفن، واقتناء عناوينهم المفضلة، والمشاركة في أكثر من ألف فعالية ثقافية وإبداعية، كما يعتبر منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتعارف بين خبراء النشر وأمناء المكتبات والأكاديميين والكتّاب والمترجمين والوكلاء الأدبيين والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

انطلقت الدورة الأولى من معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 1982 بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبعد مرور أربعين عاما، أصبح معرض الشارقة واحداً من أكبر ثلاثة معارض للكتاب في العالم.