«الرحلة» السعودي أول عمل عربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي بمهرجان سيبتيميوس

في حفل أقيم بمدينة أمستردام في هولندا، أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان «سيبتيميوس»، فوز فيلم «الرحلة» السعودي بجائزة «سيبتيميوس» كأفضل فيلم تجريبي.

فيلم الرحلة أول إنتاج سينمائي سعودي عربي

ويعد فيلم «الرحلة» الذي أنتجته شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» أول فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية.

وتقدم للفوز بها من بين سبعة أفلام نافست في المرحلة النهائية لتصنيف الأفلام التجريبية حيث يعتمد التصنيف على تميز الفيلم في خلق قوة تعبيرية خاصة وأسلوب فني مبتكر.

يحضر المهرجان العديد من الأفلام العالمية المرشحة للمرحلة النهائية والتي تتنافس ضمن فئات متعددة، كما حضر مجموعة من صناع الأفلام وعدد من الفنانين الفائزين بجوائز عالمية كالأوسكار والغرامي مثل المخرج كيفن ويلموت، والممثل الأمريكي توماس جين وغيرهم.

أفضل فيلم تجريبي للمرة الأولى

وعلق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمُنتج التنفيذي لفيلم «الرحلة» قائلًا: «نعتز بفوز فيلم الرحلة بجائزة سيبتيميوس لأفضل فيلم تجريبي للمرة الأولى في تاريخ الأفلام السينمائية السعودية والعربية، كما يعد هذا الفوز رسالة بأن المحتوى السعودي يستطيع أن ينافس في المحافل العالمية والأسواق الدولية».

من ناحية أخرى، سارة محمد مديرة قسم الرسوم المتحركة والقصص في شركة مانجا للإنتاج: «إن فوز فيلم الرحلة هو إشادة عالمية بإبداع الشباب السعودي وبالتعاون الفني بين مانجا للإنتاج وتوي أنيميشن والذي من خلاله استطعنا عرض جزء من إرثنا وثقافتنا الثرية وقيمنا السامية للعالم».

معلومات عن فيلم الرحلة

أُنتج «الرحلة» في السعودية بالتعاون بين شركة مانجا للإنتاج وتوي أنميشن في إطار ثقافي فريد مما جعل الفيلم يحظى بظهورٍ مميز، إذ استوحى فيلم «الرحلة» الذي أخرجه الياباني الشهير كوبون شيزونو من صلب الإرث العربي ويسرد الفيلم قصة ملحمية عاصفة وقعت أحداثها في شبه الجزيرة العربية، وتحكي رحلة قادة أبطال يدافعون عن مدينتهم ضد عدوان يشنه جيش ضخم وقائد لا يرحم.