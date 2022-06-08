فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي يحقق إيرادات أكثر من 56 مليون جنيه

حقق الفنان أحمد حلمي بفيلمه الأخير «واحد تاني» أرباح بلغت حوالي 56 مليون و536 ألف جنيه، إذ استطاع أن يتصدر إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى، ويحصد بالمركز الأول، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وبلغت إيرادات فيلم «واحد تاني»، أمس الثلاثاء، نحو 296 ألف جنيه بدور العرض، إذ انطلق في السينما مع أول أيام عيد الفطر المبارك الماضي، وتصدّر شباك التذاكر منذ طرحه.

أبطال فيلم «واحد تاني»

أعاد فيلم «واحد تاني» الفنان أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أفلام بدور السينما

وينافس فيلم «واحد تاني» حاليا، بدور العرض السينمائية حالية، فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، بالإضافة لفيلم «زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.