«المستوردين»: التعريفة الجمركية الجديدة تساهم في تخفيض الأسعار

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن التعريفة الجمركية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية وجار تطبيقها بداية من اليوم ستعمل على تخفيض أسعار السلع، وزيادة الصادرات المصرية، وتعتبر حافزًا كبيرًا للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

التعريفة الجديدة تساهم في تخفيض الأسعار

وأوضح «بشاي»، أن التعريفة الجديدة تضمنت تخفيض لأسعار مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالمصانع، وكذلك تخفيض الجمارك على الآلات والمعدات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية، مما ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع للمستهلك المصري.

وأضاف أن الغرض من تخفيض الجمارك في هذه التوقيت هو تحفيز الصناعة وزيادة الناتج المحلي.

وأشار إلى أنه جرى خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.

بشاي: التخفيضات شملت العديد منها القطاعات

ولفت رئيس اللجنة النظر إلى أن هذه التخفيضات هدفها حماية الصناعة المصرية، وكذك الاهتمام بالقطاع الزراعي والسياحة، نظرا لأن التخفيض شمل هذين القطاعين المهمين، كما شمل التخفيض أيضًا السيارات الكهربائية.

وطالب بشاي بتخفيض الدولار الجمركي، الذي على أساسه تسعر السلع المستوردة، حتي يشعر المواطن بانخفاض كبير للاسعار.

كانت وزارة المالية أعلنت تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.