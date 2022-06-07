وكيل «موازنة النواب»: تعديلات التعريفة الجمركية على 74 سلعة يفيد المنتج المصري

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات التعريفة الجمركية على 74 سلعة بنسبة 10% إلى 40% لتوطين الصناعة في مصر وشملت التعديلات تخفيض بعد المستلزمات من أجل تشجيع الصناعة المحلية، لافتا إلى أن هذا التعديل لا يشمل سلعا استهلاكية لكنها مستلزمات إنتاج وكل هذا جاء كاستجابة للمستجدات الدولية حاليا

تسهيل مستلزمات الإنتاج للسلع المصرية

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تسهيل مستلزمات الإنتاج على السلع المصرية سيعمل على تحفيض السلع المصرية مقابل المستوردة من الخارج، وشدد على أنه جرى اتخاذ قرارات مساندة للبيئة في إطار الحفاظ على البيئة وكذلك التوسع في بنود محلية تتماشي مع البنود العالمية.

السلع المتخلفة المرتبطة بالقرار

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الـ 74 مرتبطين بـ الزراعة، الغذاء، الكيماويات، الأخشاب، النسيج، المعادن العادية، الآلات والمعدات، النقل والمواصلات. وكذلك السلع التي تلعب دورًا مهمًا في الأمن الغذائي واحتياجات الإنسان الأساسية، وما يتعلق بقطع غيار السيارات ولبن الأطفال وبعض الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة، وحفظ الدم لتقليل فاتورة الاستيراد المرتفعة بنسبة 10% إلى 12% مع زيادة فاتورة التصدير.