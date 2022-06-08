محافظ الجيزة: لا نريد دفن رؤوسنا في الرمال بسبب أزمة النظافة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تعاني من أزمة حقيقية تتعلق بملف النظافة، قائلا: «لا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال، هناك مشكلة كبيرة في منظومة النظافة بالمحافظة، على الرغم من الجهود الجبارة التي يتم القيام بها في هذا الملف»، مشيرا إلى أنه تم استخدام كافة الإمكانيات لحل مشكلات النظافة، والجيزة لم تحصل على تمويل أو دعم للجمع والفرز وغيرها.

تمويل ملف النظافة

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة له، إلى أن كل الجهود التي تقوم بها المحافظة في ملف النظافة بتمويلات ذاتية، وتم صرف ما يزيد على 300 مليون جنيه على منظومة النظافة من الموارد الذاتية للمحافظة، ونحتاج دعم كبير فيما يتعلق بملف النظافة.

ولفت إلى ضعف عدد العاملين في ملف النظافة، حيث يبلغ عددهم على مستوى المحافظة 1800 عامل، وأغلبهم كبار سن، لذلك يتم الاستعانة بالعمالة اليومية لحل الأزمة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أهمية توفير الدعم اللازم للمحافظة لحل أزمة القمامة، مشددا على ضرورة وجود شركات نظافة تعمل داخل الجيزة، لافتا إلى أن هناك تعاونا تاما مع وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة توفير خطة زمنية بكل خطوات وزارة البيئة في محافظة الجيزة.

وقال: «لم نتنازل عن متابعة وزارة البيئة فيما يخص التزاماتها»، مطالبا الحكومة بضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ كل المراحل المختلفة خاصة المرتبطة بقطاع البيئة، فنجد مثلا مدينة العياط لم ينته الصرف الصحي بها منذ 3 سنوات.

وأكد السجيني لمسؤول وزارة البيئة، أن الأزمة تقف عند تخصيص الأراضي، وعندما تنتهي أزمة تخصيص الأراضي نقوم بالعمل فورا.

هيئة النظافة والأحياء تعمل 24 ساعة

وقال محافظ الجيزة: «نحتاج دعم شعبي ولا نخفي أن لدينا مشكلة في النظافة رغم الجهود الجبارة التي تبذل، وهيئة النظافة والأحياء تعمل 24 ساعة واستخدمنا كل أدواتنا، وتدعمنا وزارة التنمية المحلية، وحتى الآن لم نحصل على تمويل خاص برفع المخلفات والنظافة وكل ما يتم هو تمويل ذاتي، وصرفنا حتى الآن 300 مليون جنيه على النظافة من صندوق الخدمة».

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المطلوب تحديدا هو دخول شركات الجمع أسوة بالقاهرة، وسوف نعمل ليل نهار لإنهاء أزمة تخصيص الأراضي للمدافن الصحية، ونحن لا ننام أحيانا، والإمكانيات محدودة، وعدد عمال النظافة لا يتجاوز 1200 عامل معظمهم كبار في السن، ونستعين بــ 1000 عامل بالأجر اليومي للمساعدة، ونحتاج لدعم كبير.