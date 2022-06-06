مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين دوليتين في قطاع النقل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن اتفاقيتين دوليتين، وجاءت الاتفاقيتين على النحو التالي:

مشروع تحديث سكك حديد مصر

1. قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليونًا و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا - المنصورة - دمياط، بطول 119 كليومترا الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.

وجاء في تقرير اللجنة، أنَّه تمّ تدارس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 وتعرفت على الشروط المالية للقرض، وطريقة سداده، وأهمية المشروع المستهدف ومكوناته، فقد حرصت اللجنة على أن تضمن تقريرها الأسس والدعائم التي بنت عليها قناعتها بالموافقة على القرار التي تمثلت في الآتي:

الشروط ميسرة بالشكل الذي يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الالتزام بسداد أقساط الدين وفوائده، وأن التيسيرات التي تضمنتها اتفاقية القرض التي تمثلت في طول مدة سداد الأقساط التي بلغت نحو 40 سنة، و فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وسعر فائدة لا يتعدى 0.15%، جعلت من هذا القرض قرضا حسنا يتعاظم فيه عنصر المنح.

تحديث السكك الحديدية لخط «طنطا - المنصورة – دمياط»

وبشأن الاتفاقية الثانية، أكّد تقرير اللجنة أنَّها تهدف إلى تحديث السكة الحديدية لخط «طنطا - المنصورة – دمياط» بطول 119 كيلو متراً، بنطاق المشروع يشمل نطاق المشروع الآتي: تحديث المسار المزدوج: «طنطا - المنصورة» بطول (54 كم)، مضاعفة المقاطع أحادي المسار «المنصورة - دمياط» (65 كم)، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية «طنطا - المنصورة - دمياط» بالكامل، شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية، بما في ذلك خط «طنطا - المنصورة – دمياط».