16 معلومة عن مصنع المستنسخات الآثرية.. «هدية وزير الرياضة لصلاح من إنتاجه»

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن مصدر القلادة الهدية التي منحها للاعب المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قبل مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لافتا إلى أنها من إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية، الذي تمنح مصر ضيوفها هدايا من إنتاجه.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن مصنع المستنسخات الأثرية، كما يلي:

1- أفتتحه وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني في مارس 2021.

2- هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وجرى إنشائه بالتعاون مع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية.

3- يقع بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وتبلغ المساحة الكلية له حوالي 10 آلاف متر مربع.

4- يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم، ويساهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري، وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.

5- كل قطعة مستنسخ أثري يجرى إنتاجها بالمصنع تحمل ختما خاصا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل، وأنه من إنتاج الوزارة.

6- كل قطعة من إنتاج المصنع بها «باركود» يمكن من خلاله التعرف على المعلومات كافة الخاصة بهذه القطعة، مثل المادة المصنوعة منها، والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية باللغتين العربية والإنجليزية، ما يسهم في حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.

7- منافذ لبيع منتجات المصنع بالفنادق والبازارات السياحية بأسعار خاصة.

8- يمكن للمصنع أيضا التصنيع للغير في متاحف أخرى بالعالم؛ نظرا لكفاءة الأيدى العاملة المصرية.

منفذ بيع رسمي للمستنسخات في المتحف القومي

9- يوجد منفذ بيع رسمي لهذه المستنسخات في المتحف القومي للحضارة المصرية.

10- تشارك بعض المستنسخات من إنتاج المصنع في المعارض السياحية الخارجية مثل أكسبو دبي.

11- به وحدات للإنتاج اليدوي والمُميكن.

12- يعمل به حوالي 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين، ومعظم المنتجات تكون صناعة يدوية.

13- مجهز بأعلى وسائل التكنولوجيا وأحدث الماكينات المتخصصة.

14- يشمل المصنع خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لسبك المعادن، لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم والتلوين، منها إنتاج زجاج ملون وطباعة التيشرتات.

15- أهم أقسام المصنع: الصب والاستنساخ، الرسم والتلوين، سبك المعادن، المشغولات الخشبية، التطعيم، المشغولات المعدنية، النحت، الخزف، التعبئة والتغليف.

16- مزود بأحدث الأجهزة وماكينات التشغيل والتصنيع المميكن منها خط سبك المعادن وماكينة DMG لتصنيع الفورم والأسطمبات المعدنية، وماكينة ليزر لحفر وتشغيل المعادن، وأجهزة وماكينات تصميم وطباعة وربوت لنحت وتشكيل الكتل الصخرية الصلبة، مثل الجرانيت والبازلت والديوريت وروتر 2D وروتر 3D للمشغولات الخشبية وروتر للرخام.