رئيس الوزراء يعتمد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ويمنح «المصرية» لـ23 شخصا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1320 لسنة 2022، بضم بعض مسطحات لأراضي والعقارات في محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية، اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السخنة مطروح لأعمال المنفعة العامة.

كما أصدر القرار رقم 1799 بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ23 شخصا يحملون جنسيات عربية.

والقرار رقم 1860 لسنة 2022، باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنا.