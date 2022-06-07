رئيس الوزراء البريطاني بعد نجاته من سحب الثقة: يجب وضع الخلافات جانبا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون «57 عاما»، إن يجب وضع الخلافات جانبا التي تنشرها وسائل الإعلام.

ونجا جونسون، أمس الاثنين، من تصويت سحب الثقة داخل برلمان بلاده، بعد أن أثار 54 من نواب حزب المحافظين الحاكم قضية الفضائح المتتالية، خصوصاً المتعلقة بانتهاك القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، المعروفة باسم «بارتي جيت»

وصوت 211 نائبا محافظا مع بقاء «جونسون» في منصبه في مقابل رفض 148 في اقتراع سري، ما يسمح له بالبقاء على رأس الحزب والاحتفاظ بمنصبه رئيسا للحكومة.

«جونسون»: من غير الضروري إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لـ «النواب»

تعني النتيجة أن بوريس جونسون حصل على دعم 59 بالمئة من نواب حزبه. وفي وقت سابق، أعلن جونسون، فوزه بجدارة بعد نجاته من حجب الثقة، في البرلمان، واعتبر المسؤول البريطاني، أنه من غير الضروري إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لمجلس النواب.

ووصف جونسون، النتائج بـ المقنعة والحاسمة، مضيفا: «نريد الآن مواصلة العمل واغتنام اللحظة التي برأيي حاسمة، وأن نستمر في تنفيذ برنامجنا».

رئيس الوزراء البريطاني: نحن بحاجة للعمل معا من أجل بريطانيا

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن نتائج التصويت توفر فرصة لتوحيد الاقتصاد وتقويته وتحقيق المساواة في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه سيواصل التركيز على الأولويات وتحسين مستوى المعيشة للبريطانيين.

وتابع جونسون قائلا، «نحن بحاجة للعمل معا من أجل بريطانيا»، وقبل التصويت، قال رئيس الوزراء البريطاني، لـ نواب حزبه أنه سيعزز الاقتصاد ويعود إلى سياسات المحافظين التقليدية مثل خفض الضرائب.

من جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر إن تصويت نواب حزب المحافظين لصالح شخص ليس لديه إحساس بالواجب أمر غريب، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأكد ستارمر، أن جونسون غير كفؤ على الإطلاق للمنصب الذي يشغله، متهما مشرعي حزب المحافظين بتجاهل الشعب البريطاني. وتابع ستارمر قائلا، إن الحكومة المحافظة تعتقد الآن أن انتهاك القانون لا يشكل عائقا أمام سن القانون، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وكان وزير دولة في وزارة المالية البريطانية «بين 2019 -2021»، جيسي نورمان، قال في وقت سابق، إن بقاء «جونسون» في السلطة أهان الناخبين والحزب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.