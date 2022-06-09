تفاصيل ورشة تحليل التجربة المصرية في مجال مكافحة التطرف بمؤتمر «سلام»

ناقشت الورشة الثالثة، من ورش عمل مؤتمر مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي عُقدت تحت عنوان «تحليل التجربة المصرية في مجال مكافحة التطرف»، وأدار الورشة اللواء محمد مجاهد الزيات المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وضمت عدة محاور، بينها «جهود الدولة المصرية في محاربة الفكر المتطرف ومواجهته، وكذلك ضرورة تبادل الخبرات والتعاون الدولي من أجل القضاء على التطرف».

مؤتمر الإفتاء

وقال بيان صادر عن المؤتمر: «كانت الرؤية المصرية ولا تزال تطالب المجتمع الدولي بضرورة تعزيز استراتيجيات واضحة ومتعددة الأبعاد حول ظاهرة الإرهاب وطرق مجابهته، ولذلك كانت المطالب المصرية تنادي بوضع رؤية دولية لمكافحة التطرف والإرهاب، من أجل حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار العالمي».

وجاء اختيار الموضوع من إدراك دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لأهمية التجربة المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب وريادتها، فنادت بضرورة الاستفادة من هذه التجربة وضرورة تعميمها، فضلًا عن العديد من الأسباب منها خطورة التطرف والإرهاب وأثرهما في زعزعة استقرار الأوطان، وكذلك إبراز جهود الدولة المصرية في محاربة الفكر المتطرف ومواجهته، وأيضًا للاستفادة الدولية من التجربة المصرية وضرورة تعميمها، مع أهمية نقل وتبادل الخبرات بين الدول لمواكبة التطورات في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن ضرورة التعاون الدولي وتكاتف الجهود الدولية من أجل القضاء على التطرف والإرهاب.

مركز سلام

واستهدف الحوار في الورشة، عدة أهداف، بينها: «التوعية بخطورة التطرف والإرهاب وضرورة القضاء عليهما، مع وضع تصور للتجربة المصرية يشمل كافة جوانبها وإبراز إيجابياتها، والخروج بمبادرات عاجلة لتفعيل التجربة المصرية في الدول الأخرى، مع تحديد دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في دعم التجربة المصرية والإشادة بها».

وشارك العديد من الخبراء والمتخصصين في الورشة، منهم العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، والدكتورة هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والأستاذ الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور عمر البشير رئيس تحرير مركز المسبار للدراسات والبحوث.

كما شاركت أيضا الدكتورة سيمون ناصر مدير القطاع الفني بمبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، والدكتورة دلال محمود أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير برنامج الدفاع والأمن الوطني بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتقى النجار خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس تحرير البوابة نيوز.

كما شارك الدكتور عمرو الورداني أميـن الفتـوى ومدير إدارة الإرشاد الأسري، والدكتور علي عمر الفاروق مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية،

والدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وكذلك الدكتورة سارة كيرة مدير المركز الأوروبي للدراسات، والدكتور محمود زكريا أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا.

حضر الورشة كل من الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع، ومنير أديب الباحث في قضايا التطرف، وأحمد بان الباحث في قضايا التطرف والإرهاب.