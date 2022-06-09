الإفتاء: المشاركون بمؤتمر «سلام» أشادوا بتجربة مصر في مكافحة التطرف

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ جميع المشاركين في مؤتمر الإفتاء الدولي الأول لمركز «سلام»، لدراسات التطرف، وعلى رأسهم ممثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أثنوا على التجربة المصرية في مواجهة التطرف من عدة زوايا، أولها طبيعة هذا الشعب الرافض للتطرف والتشدد.

مواجهة شاملة للإرهاب في مصر

وأضاف «عمران»، في حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أن الدولة المصرية تواجه التطرف من عدة زوايا دون الاقتصار على الزاوية الأمنية أو الفكرية فقط، مشددًا على أنّ الكل يتضافر من أجل مواجهة هذه الظاهرة المرضية وغير السوية.

تجارب سابقة للعائدين من الجامعات الإرهابية

وتابع أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن كل المشاركين في المؤتمر قدموا مقترحات من وجهة نظرهم لإثراء تجربة مواجهة التطرف، إذ يعاني العالم كله من هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنّ قضية العائدين من داعش مهمة، وبخاصة أن العالم شهد تجارب سابقة مثل العائدين من أفغانستان والجماعات المتطرفة السابقة، كما عانت البلدان من المتطرفين بأشكال مختلفة.

مقترحات لصياغة برامج تأهيل العائدين من داعش

وأشار، إلى أن هناك مقترحات لصياغة برامج تأهيل العائدين من داعش، وهناك مقترحات بأن تكون هذه البرامج متكاملة، من الناحية الفكرية والوعي الديني وكيف تُقدم لهؤلاء لإعادة اندماجهم في الأوطان مرة أخرى، وبخاصة أنهم يرفضون الدولة الوطنية، وكيف يُعاد التأهيل النفسي بعد هذه المرحلة التي مروا بها بهذه الظروف النفسية الصعبة، وبالتالي فقد قدمت بعض الدول الشقيقة تجاربها للتعامل معهم.