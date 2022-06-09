«البحوث الإسلامية»: مبادرة لتسكنوا إليها تواجه مغالاة تكاليف الزواج

أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية إطلاق مبادرة بعنوان: «لتسكنوا إليها»؛ لتيسير الأمور المتعلِّقة بالزواج، ومواجهة المغالاة في تكاليفه، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمام المجمع بقضايا المجتمع المصري.

الهدف التيسير من تكاليف الزواج

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن اليسر مقصد وأساس في كلِّ تكليف شرعي عملي، وإن القرآن الكريم والسنَّة النبوية المطهرة حافلان بالنصوص التي تحضُّ على عدم التكلُّف والغلو؛ فلن يشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه، مضيفًا أن المجمع -انطلاقًا من هذا المقصد الشرعي السامي- سيطلق هذه الحملة التي تدعو إلى تيسير أمور الزواج وتخفيف تكاليفه.

مجمع البحوث الإسلامية

وأوضح أمين عام المجمع أن المبادرة لها عدة مراحل؛ تكون الأولى منها خلال فترة الخِطبة، والثانية في مرحلة الإعداد للزواج، وتأتي الأخيرة في أثناء الزواج، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل تلك المراحل الثلاث خلال مؤتمر صحفي يعقده مجمع البحوث الإسلامية يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يجيب الأمين العام خلال المؤتمر على كافة التفاصيل الواردة حول المبادرة وآلية تنفيذها.