بدء تشغيل قطارات نوم وثالثة مكيفة على خط «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء تشغيل قطارات على خط (القاهرة - مرسى مطروح)، بداية من يوم 18 يونيو الحالي، 2022 وحتى صدور تعليمات أخرى، وذلك في إطار استعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف، وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، في بيان عنها، تفاصيل تشغيل القطارات الجديدة، وهي كما يلي:

قطارات خط (القاهرة - مرسى مطروح)

1- تشغيل قطار 773 / 772، على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.35، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالي، ويستمر تشغيله يوميا بالتركيب التالي: «4 عربات نوم + عربة أولى مكيفة إسباني + عربة بوفيه ثانية مكيفة إسباني + 4 عربات ثانية مكيفة إسباني + عربة قوى».

2- تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة، على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50، ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 13.40، ويستمر تشغيله يوميا كالجدول المرفق، بتركيب «عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + عربة وقاية».

قطارات خط (مرسى مطروح - القاهرة)

1- تشغيل قطار 775 / 774، على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00، ويصل إلى القاهرة الساعة 05.15 في اليوم التالي، ويستمر تشغيله يوميا بنفس تركيب قطار 773.

2- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25، ويصل إلى القاهرة الساعة 23.40، ويستمر تشغيله يوميا بنفس تركيب قطار 940.