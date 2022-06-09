السكة الحديد تجري عَمرة لقطار الملك فاروق تمهيدا لعرضه في «متحف المنتزه»

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد عن إجراء عَمرة شاملة وكاملة على قطار الملك فاروق، حيث تم وصوله محطة طنطا صباح اليوم، وسيتم تسييره إلى محطة الإسكندرية ومنها إلى متحف المنتزه بالإسكندرية، ولن يتم تشغيله على خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن قطار الملك فاروق دخل مصر عام 1950 وصنع في شركة فيات الإيطالية.

قطار الملك فاروق لم يعمل سوى عامين فقط

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قطار الملك فاروق لم يعمل في الخدمة سوى عامين فقط، وتوقف بعدها مع إنهاء الحكم الملكي في مصر، في أعقاب اندلاع ثورة 23 يوليو 1952 ضد الملك فاروق، لينتظر من حينها في ورش الصيانة بالسبتية، ويتكون من 3 عربات، منهم غرفة نوم للملك ملحق بها مطبخ ودورة مياه وصالونان وأماكن للحرس والمرافقين للملك.

قطار الملك فاروق خارج الخدمة ما يقرب من 67 عاما

وأضاف المصدر أن قطار الملك فاروق خارج نطاق الخدمة منذ ما يقارب 67 عاما، ولم يعمل سوى عامين فقط، موضحا أنه أصبح خردة بعد توقفه لفترة كبيرة، ولكن خلال الفترة الماضية قامت هيئة السكة الحديد بعمل عَمرة شاملة له لإعادة تسييره على القضبان لوضعه في متحف المنتزه بالإسكندرية، مؤكداً أنه لن يتم تشغيله على خطوط السكك الحديدية.

نواصل تحديث منظومة السكة الحديد

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لـ«الوطن»، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ خطتها الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائياً على تأخيرات القطارات.