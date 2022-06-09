«حماية المستهلك» يهدد وكلاء السيارات الممتنعين عن تسليم الحجوزات: النيابة تنتظركم

قال جهاز حماية المستهلك، إن المواطن لديه كامل الحق في استلام السيارة المحجوزة قبل تاريخ 12 إبريل بسعرها ذاته، مشددا على أنه لا يستطيع أي وكيل إلغاء حجز أي شخص، دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة، ويجب أن تكون المبررات المقدمة من الوكيل، لابد أن تحتوي على بيانات رسمية بالتعثر.

عقوبة الممتنعين عن تسليم حجوزات السيارات للمواطنين

وهدد جهاز حماية المستهلك، كل من يمتنع عن تسليم السيارة دون مبرر، قائلا في بيان له: «إذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات، ويؤجل تسليمها عن عمد، سيتم إحالة الوكيل للنيابة العامة»، مشيرا إلى أنه يجب أن تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة، وغير المتواجدة لديها.

وقال: «بعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك، وقررت رد مبالغ الحجز بفائدة 18%، لكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم إخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة، ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافا إليها الفائدة إلا بعد تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم».

وكان المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن قرار تسليم حجوزات السيارات للمواطنين بنفس سعرها دون زيادة، جاء لصالح المستهلك، وليس لصالح الوكلاء والموردين.

نص قرار جهاز حماية المستهلك

ونص قرار حماية المستهلك على التالي: «كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز استلام السيارة بالسعر المثبت، مع منح الوكلاء مهلة للتنفيذ، كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السيارة، يتم رد كامل المبلغ له بفائدة 18%».