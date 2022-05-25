«حماية المستهلك»: مصادرة 6900 جهاز طبي مجهول المصدر بالصيدليات

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرقابة الخاصة بالجهاز رصدت أجهزة طبية مجهولة المصدر في بعض الصيدليات، ونجح جهاز حماية المستهلك في مصادرة 6900 جهاز طبي مجهول المصدر بإجمالي 85 قضية، فضلًا عن وجود أجهزة مدون عليها أعلام دول مصنعة رغم كونها مجهولة المصدر، مؤكدًا أن الجهاز رفض التصالح في تلك القضايا مع المتورطين، إذ أنه لا يوجد تصالح في أي شيء يخص صحة المواطنين.

هناك شركات رفضت تسليم السيارات للعملاء في المواعيد المحددة

وأضاف «حسام الدين»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن أول قضية خاصة بالخبز الحر بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، كانت عبر جهاز حماية المستهلك، وجرى تغريم المخالف 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن هناك شركات رفضت تسليم السيارات للعملاء في المواعيد المحددة، واعتقدت أن اللجوء للقضاء في هذه الحالة سيكون تحت بند «القوة القاهرة».

إلزام شركات السيارات بدفع فوائد 18% حال رد مقدم الحجز

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن بند القوة القاهرة يُصدر في الحروب والأزمات والكوارث، كما أن الشركة التي لا تلتزم بتسليم السيارة التي جرى سداد كامل سعرها يحيلها جهاز حماية المستهلك للنيابة، فضلًا عن وجود قرار يلزم المورد بأنه في حال رد قيمة حجز السيارة يتحمل «المورد» أقصى عائد موجود في السوق المصرفية وهو «فائدة 18%» تستحق من بداية فترة الحجز، لأن هذا الأمر غير منصف للمستهلك.

2600 شكوى أمام جهاز حماية المستهلك بخصوص السيارات

وعن المتضررين أمام مقر إحدى شركات السيارات بالعباسية التي رفضت تسليمهم السيارات، أكد أنه توجد 2600 شكوى أمام جهاز حماية المستهلك بخصوص السيارات، والشركة طالبت العملاء باللجوء للقضاء وذلك بعد مد فترة التسليم حتى 9 أشهر، وهناك قانون بجهاز حماية المستهلك ينص على «إلزام الشركات بتسليم السلع سيارة أو أجهزة منزلية أو معمرة بذات السعر المثبت في إيصال الحجز حتى تاريخ 12 أبريل، بنفس السعر وإلزامهم بتسليم البضائع».