«الحوار».. بداية لرسم مستقبل مصر

دعوة القوى السياسية والمدنية والشخصيات العامة لتقديم تصوراتها دون تمييز ولا إقصاء

تستعد مصر لبدء محطة جديدة من تاريخها، حيث تقف على بُعد خطوات قليلة من انطلاق الحوار الوطنى المهم، الذى يبدأ فى الأسبوع الأول من يوليو القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة جميع القوى الوطنية من جميع التوجهات والتيارات، وهو الحوار الأول من نوعه الذى من المتوقع أن يشهد مناقشات موسعة حول جميع القضايا الوطنية، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حقوقية.

وبدأت إدارة الحوار اتخاذ الخطوات التنفيذية استعداداً لتنظيم الحوار الوطنى على أعلى مستوى، وأعلنت عن تشكيل أمانة فنية لتولى الأمور اللوجيستية والتنظيمية وتوفير المعلومات، وبدء التشاور مع القوى الوطنية لتشكيل مجلس أمناء لتفعيل المشاركة وتحديد المخرجات النهائية.

ورغم وجود محاولات سابقة فى حقب سياسية مختلفة، فإن المبادرة الحالية التى أعلنها الرئيس فى حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان الماضى، تتسم بمقومات غير مسبوقة، أبرزها صدور المبادرة من رأس الدولة، وتكليف جهة علمية محايدة ممثلةً فى الأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة وتنظيم الحوار، ودعوة جميع القوى الوطنية بدون تمييز ولا إقصاء من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة لتقديم تصوراتها ومقترحاتها فى جميع القضايا وسط مجال عام مفتوح ودون خطوط حمراء.

الجلسات تنطلق خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل.. والأجندة سياسية واقتصادية واجتماعية

تنطلق جلسات الحوار الوطنى فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، بمشاركة جميع القوى الوطنية والسياسية والحزبية والنقابية والشخصيات العامة والخبراء، لبحث ومناقشة أبرز القضايا المهمة على الساحة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

«رشوان» منسقاً عاماً.. و«فوزى» رئيساً للأمانة الفنية.. وتشكيل مجلس أمناء من 15 عضواً يضم شخصيات عامة

وأعلنت إدارة الحوار، فى بيان، اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقاً عاماً، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيساً للأمانة الفنية، موضحة أن أولى مهام المنسق العام تتمثل فى بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية، وكل الأطراف المشاركة، لتشكيل مجلس أمناء الحوار من ممثلى كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، مكون من 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعّالة والتوصّل إلى مخرجات، وفقاً للرؤى الوطنية المختلفة لخدمة الوطن.

انتهاء تجهيزات ولوجيستيات التنظيم

وأكدت الإدارة أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيمه، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطنى للشباب، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدّدة على أن دور الأكاديمية يقتصر على المهام التنظيمية واللوجيستية، مع اتباع نهج الحياد والتجرّد التام فى إطار دورها التنظيمى والفنى والتنسيقى، بعيداً عن التدخّل فى مضمون الحوار الوطنى الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من أكاديمية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزى، لمعاونة مجلس الأمناء فى العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطنى وتوفير المعلومات اللازمة لإدارة الحوار.

وأوضحت أن الأمانة الفنية سلّمت جميع طلبات المشاركة والمقترحات المقدّمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان، تمهيداً لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطنى، وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة فى الحوار والرؤى والمقترحات، وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بجميع فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن، لضمان تمثيل جميع الفئات فيه، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، وبالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار فعال، وتتلقى إدارة الحوار الوطنى المقترحات والاستفسارات عبر رسائل «واتساب» على رقمى محمول 01093888833 - 01025521555.

وأضافت أنه تم فتح باب التسجيل للمشاركة فى الحوار أمام الراغبين، عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب، من خلال استمارة التقديم فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤتمر الوطنى للشباب، الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية، بالتنسيق مع جميع تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ويمكن التقديم للمشاركة فى الحوار الوطنى، من خلال كتابة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم، وتشمل الاسم رباعياً، وتسجيل الرقم القومى، ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم، وتحديد المحافظة التى ينتمى إليها، وتحديد اسم الحزب السياسى الذى ينتمى إليه إن وُجد، وتدوين نُبذة عن رؤية ومقترحات الراغب فى المشاركة بالحوار.

«الوطنية للتدريب»: سنتبع الحياد تحت مظلة الجمهورية الجديدة

كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد جدّدت دعوتها لكل المهتمين بالحوار الوطنى، فى اليوم العالمى للتنوع الثقافى من أجل الحوار والتنمية، الذى تحتفل به الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تفخر بممارساتها المؤسسية المتمحورة حول تبنى التنوع الثقافى كميزة تنافسية تزيد من ثراء أى وكل تجربة حياتية ووظيفية وتدريبية. وتابعت: «نجد فى احتفال اليوم العالمى للتنوع الثقافى من أجل الحوار والتنمية، فرصة مناسبة للاحتفال بطريقة عملية بتجديد دعوتنا لكل المهتمين بالحوار الوطنى، وتم تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنسيقه تحت مظلة المؤتمر الوطنى للشباب». وأكدت أنها ستدير الحوار بكل تجرّد وحيادية تامة، بالتنسيق مع جميع التيارات السياسة الحزبية والشبابية لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس.

ووصف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحوار بأنه «مهمة وطنية»، موجّهاً التهنئة لكل من «رشوان» لاختياره منسقاً عاماً له، و«فوزى» لاختياره رئيساً للأمانة الفنية. وقال «جبر»، فى بيان أمس: «أهنئ المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باختياره رئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطنى، وأتمنى له النجاح فى مهمته وهو كفء لها، كما أهنّئ نقيب الصحفيين ضياء رشوان باختياره منسقاً عاماً للحوار، وكل الأمنيات الطيبة للزميلين العزيزين بالنجاح والتوفيق فى المهمة الوطنية». وأكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الذى دعا إليه الرئيس السيسى جاء فى توقيت مهم جداً، نظراً للتحديات والقضايا الداخلية والخارجية التى تواجهها الدولة فى الفترة الحالية، مما يجعل له الكثير من المكاسب؛ أبرزها خلق وعى عام شامل بمختلف التحديات، وتدعيم الجبهة الداخلية، ورسم خارطة طريق لمستقبل مصر تحت شعار الجمهورية الجديدة، مؤكداً أنه سيُسهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف أنه يجب على قوى المعارضة التكاتف خلال المرحلة الحالية وطرح رؤى وحلول واقعية للمشاركة فى صناعة مستقبل مصر، خصوصاً أن الدولة حريصة على الاستماع إلى مختلف القوى الوطنية.