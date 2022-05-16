تشييع جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر بحضور عدد من الشخصيات العامة

أقامت مؤسسة الأهرام صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر منذ قليل في مسجد عمر مكرم، وسط حضور كبير لعدد من الشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام.

وأدى العشرات صلاة الجنازة على الكاتب الراحل، منهم سامح شكري وزير الخارجية والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور عبدالمنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وحسين الزناتي وهشام يونس عضوا مجلس نقابة الصحفيين.

كما شارك فى صلاة الجنازة، عمرو موسى والدكتور مفيد شهاب وخالد ميري رئيس تحرير الأخبار وعبد اللطيف المناوي والكاتب الصحفي مصطفى بكري وعدد من الصحفيين.

حضور جثمان صلاح منتصر في مؤسسة الأهرام

وكانت مؤسسة الأهرام، شهدت حضور جثمان الكاتب الصحفي صلاح منتصر في المؤسسة قبل نقله إلى مستشفى مسجد عمر مكرم لأداء صلاة الجنازة، وذلك وسط حزن شديد خيم على أسرة الراحل وأسرة مؤسسة الأهرام، وحضور كبير من أصدقاء الراحل ورجال الصحافة والإعلام.

رحيل صلاح منتصر بعد صراع بعد المرض

وكان الكاتب الصحفي صلاح منتصر، رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد بعد صراع مع المرض وإثر وعكة صحية تعرض لها، ونعته العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث توفى بعد مسيرة صحفية كبيرة وكان صاحب رأي.

وكانت مؤسسة الأهرام، أعلنت الأربعاء 4 مايو 2022، تعرض الكاتب الصحفي صلاح منتصر لوعكة صحية ألمت به منذ أيام، وبخصوص الحالة الصحية، قالت في بيان إنه يخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف فى منزله تحت إشراف الأطباء.