عاجل.. وفاة وزير الصناعة السابق عمرو نصار

توفى منذ قليل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، ونعى المجتمع الصناعي الوزير الذي شغل حقيبة وزيرة التجارة والصناعة في يونيو من العام 2018، حتى أواخر العام 2019.

ونعى طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب مجموعة الجيوشي للصلب الوزير السابق، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها.. اللهم أغفر له وأرحمه أخي الكبير وصديقي العزيز معالي الوزير عمرو نصار في ذمه الله نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفر اللهم آمين».

من هو عمرو نصار؟

وتولى عمرو نصار قبل منصب الوزارة العمل كأمين عام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وعمل بعد ذلك في منصب المستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة «MCV» لصناعة المركبات، وساهم في إحداث نقلة نوعية للمجموعة نتج عنه تواجد الأتوبيس المصري في أسواق أوربا، كما كان المسؤول الأول في المجموعة عن تطوير الأعمال للشركة التي تعد الوكيل المعتمد للعلامة الألمانية «مرسيدس بنز» للمركبات التجارية في مصر.

وعمل الوزير الراحل مستشارً لتطوير الأعمال في عدد من الشركات الكبرى منها شركة «سوني»، وشركة «جنرال إلكتريك»، و«إكسون موبيل»، وكان للوزير العديد من الإسهامات العلمية، حيث حمل درجتين جامعيتين في الهندسة والقانون، بجانب دراساته في التسويق والإدارة عمل كنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد العالمي للمواصلات العامة خلال الفترة من 2008-2014، وهو ما أهله إلى أن يساهم ويشارك في مشروع استراتيجية صناعة السيارات بالتعاون مع وزارة الصناعة ومجلسي الوزراء والنواب خلال تلك الفترة.