قدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واجب العزاء للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في وفاة والده، حيث تقام مراسم العزاء بمسجد المشير في التجمع الخامس.

وحضر العزاء عدد من الوزراء، منهم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتوفي المستشار عادل بيومي علي نصار، صباح يوم الجمعة الماضية، وتقدمت وزارة الصناعة في بيان لها، بالتعازي للمهندس عمرو نصار في وفاة والده.