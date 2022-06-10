ميزة جديدة من «تيك توك» تلبية لـ«الرفاهية الرقمية».. راحة كل 40 دقيقة

يخطط القائمون على تطبيق TikTok لطرح خيارات جديدة لتشجيع المستخدمين على أخذ استراحة من التمرير اللانهائي لمقاطع الفيديو القصيرة على المنصة وسط ضغوط عامة على شركات التكنولوجيا لمعالجة الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة TikTok في منشور لها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها ستقدم خيارًا جديدًا في الأسابيع المقبلة للمستخدمين لتعيين حدود زمنية مخصصة لمقدار الوقت غير المنقطع الذي يريدون قضاءه في استخدام التطبيق، قبل الحصول على تذكير لأخذ قسط من الراحة.

إشعار للراحة لأكثر من 40 دقيقة

وفي السابق، سمح TikTok للمستخدمين بالحصول على إشعار إذا أمضوا أكثر من 40 أو 60 أو 90 أو 120 دقيقة على التطبيق يوميًا، إذ قال جوردان فورلونج، مدير منتج الرفاهية الرقمية في التطبيق، بمنشور المدونة: «ستذكر هذه المطالبات الأشخاص بأخذ قسطا من الراحة بعد قدر معين من وقت الشاشة دون انقطاع، والذي يمكنهم تعيينه حسب رغبتهم».

ووفقًا للشركة ، ستكون المطالبة بمثابة: «تذكيرات الاستراحة تساعدك على الشعور بمزيد من الانتباه والتوازن على TikTok»، إذ ستوفر لوحة معلومات وقت الشاشة الجديدة للمستخدمين أيضًا وبيانات حول مقدار الوقت الذي يقضونه على التطبيق، بما في ذلك ملخصات للوقت اليومي الذي يقضونه على النظام الأساسي، وعدد المرات التي فتحوا فيها التطبيق وتفصيل استخدام النهار والليل.

كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في الإشعارات الأسبوعية لمراجعة لوحة معلومات وقت الشاشة، وقالت الشركة أيضًا إنها ستصدر للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا «مطالبات رفاهية رقمية»، عندما يستخدمون التطبيق لأكثر من 100 دقيقة في يوم واحد.

خدمة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا

وذكر مدير منتج الرفاهية الرقمية في التطبيق أن المطالبات «ستذكرهم بأداة تحديد وقت الشاشة في المرة التالية التي يفتحون فيها التطبيق»، ولكم من غير الواضح حتى الآن كيف قررت TikTok تحديد 100 دقيقة كحد أدنى للتدخل في وقت الشاشة للمراهقين.

فيما لم ترد TikTokعلى طلب للتعليق على تلك الخدمة الجديدة، إذ تأتي التحديثات بعد شهور من الضغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لبذل المزيد لمساعدة رفاهية المستخدمين في العصر الرقمي، خاصة مع فحص المشرعين والمدافعين تأثيرات الصحة العقلية للمنصات على المستخدمين الأصغر سنًا.

وتم استجواب المسؤولين التنفيذيين من TikTok وYouTube وSnap من قبل أعضاء مجلس الشيوخ أواخر العام الماضي حول الخطوات التي تتخذها منصاتهم لحماية المراهقين، أعلنت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى في وقت سابق عن مبادرات مماثلة، إذ أطلق Instagram أداة Take a Break في ديسمبر من العام الماضي.