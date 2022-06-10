5 طرق لرفع شكواك إلى مجلس النواب.. «لو عاوز توصل صوتك للمسؤولين»

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يراعى في شروط الترشيح ونظام الانتخاب تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، بحسب المادة 102 من الدستور، كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وأجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور، فإن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، طرق رفع الشكاوى إلى مجلس النواب المصري، وفقا لما أعلنه البرلمان.

اختصاصات مجلس النواب

يعد «النواب»، هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، يتولى اختصاصات مختلفة، وفقا لما ورد بنص المادة 101 من الدستور، والتي تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، إقرار السياسة العامة للدولة، الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

قنوات تقديم الشكاوى إلى مجلس النواب

حدد مجلس النواب المصري، قنوات تقديم الشكاوى إليه، عبر الموقع الرسمي الخاص به، وطريقة التقدم بشكوى ورفعها للمجلس إلكترونيا، كالآتي:

ـ ترفع الشكاوى لمجس النواب من خلال الرابط التالي من هنــــا.

ـ الاتصال على رقم 0227931211.

ـ كما يمكن رفع الشكاوى من خلال التواصل على أرقام واتس آب الخاصة بالمجلس 01208842222، 01027727701.

ـ إرسال فاكس على الرقم 0227946272.

ـ إرسال الشكوى على البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس publiccopinion@parliament.gov.eg.

كما أتاح المجلس خدمة الاستفسار عن الرد على الشكاوى من خلال كتابة رقم الشكوى، السنة، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بمقدم الشكوى.