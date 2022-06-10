23 ألف رسالة وصورة في استغاثات المواطنين لمنظومة الشكاوى الحكومية

تلقت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء 23 ألف رسالة وصورة خلال شهر مايو الماضي، تمثلت فى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى 2546 شكوى وبلاغا، وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وتم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية.

الاستجابة لـ 85% من الشكاوى

وأكدت منظومة الشكاوى الحكومية أنه من خلال دراسة تلك الشكاوى وفحصها، تم الاستجابة لما يقرب من 85% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، واختصت وزارة الموارد المائية والرى، ومحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، وقنا، بنسب إنجاز متميزة وصلت إلى 87% فأكثر لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، استمرار منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لتوفير وإتاحة قنوات تواصل عصرية متنوعة تتيح تلقي الشكاوى على مدار الساعة من المواطنين، وتداولها إلكترونيا لتتمكن فرق العمل بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية من معالجة هذه الشكاوى، بهدف خدمة ورضا المواطن المصري بكافة ربوع الوطن.

إزالة التعديات والمخالفات

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن عدم التهاون والتصدى بحسم وإزالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة، حيث تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري من التصدى لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 55 مواطنا ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها قطع المياه عن المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور، والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات.