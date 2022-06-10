رئيس المصريين الأحرار: الحوار الوطني سيخرج بنفس مستوى مؤتمرات الشباب

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشون منسقا عاما للحوار الوطني جيد للغاية، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنية الذي له خبرة عالية وبخاصة أنه كان الأمين العام لمجلس النواب يستهدف الوصول إلى المنشود من الحوار الوطني.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أنّ الأكاديمية الوطنية تتعامل بحرفية وسيخرج الحوار الوطني بنفس مستويات مؤتمرات الشباب إن لم يكن أفضل، مشيرًا إلى أن الاكاديمية تعد الشباب لما هو أفضل خلال الفترة المقبلة.

ارتياح من طريقة التعامل في الأكاديمية

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «شعرنا بالارتياح من طريقة الحوار معنا في الأكاديمية حيث سئلنا عن المقترحات والمحاور، وبالتالي فإن الاختيارات حققت ارتياح حالة كبيرة لدى المشاركين في الحوار».

الحوار لا يجب أن يكون مشروطا

وأكد: «هناك تصرفات لا تعجبني من القوى السياسية، فالحوار ليس انحرافا للمفهوم عنه، لأن مفهومنا سيكون للنقاش حول ما وصلنا إليه من بنية تحتية واستقرار وكيفية الوصول إلى المرحلة المقبلة في الجمهورية الجديدة، فقد رمينا أساسات ناطحة سحاب وبالتالي يجب أن يستهدف الحوار أن تخرج في أفضل صورة، لا أن نهتم بتحقيق المكاسب الشخصية أو ان نجعل الحوار مشروطا، فالحوار ليس جلسة مطالب أو جلسة مكتسبات وجميعنا نتحمل مسؤولية الحوار، فالقيادة السياسي عملت اللي عليها، ويجب أن تتفق القوى الوطنية على إنجاح الحوار».