المصريين الأحرار: نسعى لمناقشة قضية «الشخصية المصرية» ضمن الحوار الوطني

قالت هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب قد أرسل 6 محاور أساسية ضمن اشتراك الحزب بالحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي أقيم في شهر رمضان الماضي.

واصل: دعا الحزب إلى إعادة بناء وتأهيل الشخصية المصرية

وأضافت «واصل»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحزب قد أعلن توقفه أمام قضية مهمة وهي قضية «الشخصية المصرية»، وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى إعادة بناء وتأهيل الشخصية المصرية بالشكل الذي يليق بالجمهورية الجديدة.

واصل: كل محاور الحزب مكمله لبناء دولة مدنية وديمقراطية جديدة

وأوضحت أنه ومن أجل إنجاح ذلك وإعادة هويتها فكان لزاما على الحزب تقديم عدد من المحاور لدعم ذلك كالمحور الاقتصادي والثقافة والتعليم والمحور الاجتماعي، «كل محاور الحزب مكمله لبناء دولة مدنية وديمقراطية جديدة، وكل تلك المحاور ستشارك في بناء الجمهورية الجديدة».

وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب قدَّم للأكاديمية الوطنية ثلاث نقاط أساسية، الأولى هي تلقي المقترحات من المدعوين، سواء كانوا أحزابا أو نقابات أو مؤسسات، أعقبه اللجنة المحايدة التي أعلنت عنها الأكاديمية من خبراء ومتخصصين من أجل جمع المقترحات ودراستها وإجراء ورش عمل عليها.

وأوضح أن الضمانة الرئيسية الثانية لنجاح الحوار الوطني الخطوات التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسندها إلى الأكاديمية الوطنية، وهي جهة تقنية وحرفية كبيرة، «الدعوة زي ما فهمناها أن كل حزب بيقدم للأكاديمية مقترحات، ثم تقوم الأكاديمية بخطواتها التالية، ومعندناش مشكلة في التباحث مع الأحزاب، ولكن يجب أن نجعل البحث والنقاش والحوار في مكانه بداخل الأكاديمية».