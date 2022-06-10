أحمد شقير: أسرتي سبب رفضي الحصول على أموال من المرضى.. «الخير يقي مصارع السوء»

قال الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة المنصورة ومؤسس مركز التميز للجينوم، إن قرار عدم الحصول على مقابل الكشف من مريض ساعده فيه أسرته، زوجته ووالده ووالدته.

زوجتي ساعدتني على قرار الكشف مجانا

وأضاف «شقير»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن والده كانت لديه أساسيات الحياة من مصروفات الزواج والمهر وتوفير شقة، «بنى بيت وخصص لي شقة، وكان عنده عربية بقيت أنا أركبها، كما دعمني في الأطعمة، وبالتالي كان متوفر ليا المتطلبات الأساسية التي تجعلني أخذ القرار».

وتابع: «أنا لا أدعي إني مكانش عندي شقة أو مش عارف أتجوز، مش ممكن هيكون قراري ساعتها كدة، والنجاح بيكون له عوامل مهيأة تجعلك تختار طريق وهذا الطريق ربنا بيكتبهولك».

ولفت إلى أن والده زرع فيه كيفية أن يكون إنسانا صالحا، كما أن قدوته الدكتور محمد غنيم زرع في فيه كيف يكون إنسانا صالحا، «الاتنين دول ليهم فضل كبير عليا بالقدوة الواحد بيستنير بواحد أكبر منه ويتوكل على الله ويختار طريقه، ومدام مركز فيه ربنا بيكتب له النجاح».

العمل الخير يقي مصارع السوء

واستكمل: «يكفيني دعوة المريض، وساعات كتير الواحد بيتعرض لمواقف صعبة جدا وربنا بينجيك منها، متعرفش إن حد وانت نايم بيدعيلك فربنا يشيل عنك ضرر ويجبلك منفعة، فالعمل الخير يقي مصارع السوء».