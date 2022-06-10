ندا موسى: مبقيتش أركب أسانسير بسبب مسلسل «بين السما والأرض»

كشفت الفنانة ندا موسى عن كواليس مسلسل «بين السما والأرض»، الذي عرض في الموسم الرمضاني عام 2021، قائلة: «مبقيتش أركب الأسانسير بسببه».

آخر يوم تصوير وقعت

وأضافت ندا موسى، خلال لقائها ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، وتقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى، اليوم الجمعة، أنها ترهب الأماكن المغلقة والضيقة، «في آخر يوم تصوير وقعت، وباخد بخاخة أكسجين عشان بتخنق بسرعة، وطول المشهد بقول لنفسي مش هوقف المشهد تاني، لقيت نفسي مرة واحدة زقيت نجلاء بدر ومكنتش قادرة آخد نفسي».

وأشارت إلى أن أبطال المسلسل كانت لديهم طاقة كبيرة، «محدش كان بيرفض يخرج من الأسانسير، عشان الممثل يعرف يحس من كل الشخصيات اللي واقفة، كنت واقفة وسط 11 ممثل، فكان كمية تعب كبيرة».

ولفتت إلى أن بعض المشاهدين اعتقدوا أن الأسانسير في مسلسل بين السما والأرض وقع، ولكن ماندو العدل لم يكن أنهى الموضوع بهذا السيناريو، متابعة: «النهاية كانت مفتوحة لأن الطفل لما عيط كل واحد بيتخيل الموضوع خلص إزاي».

إمكانية عرض جزء ثاني

وعن رأيها في عرض جزء ثاني من المسلسل، قائلة: «بفكر لو فيه جزء تاني أركب الأسانسير ممكن أبقى برة، بس مش أبقى جوة»، لافتة إلى أن بعض الأعمال الدرامية الناجحة يعرض جزء ثاني منها، لكن من المفترض أن تبنى القصة من البداية على أن يكون لها جزء آخر.

وتابعت: «مش حاسة مسلسل بين السما والأرض مكتوب كدة، خاصة إنه متاخد من حدوتة تانية وفيلم الناس كلها بتحبه ومتعلقة به».