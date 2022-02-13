والد الطفل فواز قطيفان بعد تحريره: كأني طاير بين السما والأرض

بكلمات مفرحة وابتسامة عريضة مرسومة على وجهه، أبدى والد الطفل السوري المختطف، فواز قطيفان، سعادته بتحرير ابنه، بعد دفع فدية لخاطفينه في محافظة درعا السورية.

رجوع ابني أشعل حياتي نور

وكشف والد الطفل فواز قطيفان عن شعوره بعد تحرير ابنه، في تصريحات تلفزيونية، قائلا: «شعوري لا يوصف، كأني طاير بين السما والأرض برجوع فواز، رجوع ابني، ابن درعا ابن سوريا، رجوعه أشعل حياتي نور، الحمد لله يا ربي إنه رجع بصحة وبخير وفرحنا وفرحت سوريا والوطن العربي كله».

وتابع والد الطفل: «نشكر كل المهتمين، وقيادة الشرطة والأمن الجنائي اللي قاموا بفعلهم واجتهادهم وواصلوا الليل بالنهار، نشكر كل واحد شعر بينا، رجع فواز بخير وسلامة، ونشكر الرئيس بشار الأسد».

قضية فواز تعاطف معها الكثيرون

ولاقت قضية الطفل السوري المختطف فواز قطيفان، الكثير من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، عقب تداول مقطع فيديو ظهر فيه الطفل وهو يطلب من أشخاص مجهولين التوقف عن ضربه.

وتداولت مختلف وسائل الإعلام أخبار تتعلق باختطافه، في أثناء ذهاب الطفل للمدرسة في مدينة إبطع بريف درعا السورية منذ 3 أشهر، وطلبوا فدية كبيرة قدرها 500 مليون ليرة سورية.

استطاع محمد القطيفان، والد الطفل السوري فواز، جمع المبلغ المطلوب الذي طلبته العصابة لإعادته إلى ذويه، وقدره 400 مليون ليرة سورية «130 ألف دولار أمريكي»، بعد أن باع بيته وأرضه، بمساعدة جميع أقاربه.

واضطر والد الطفل لبيع أرضه وبيته بما يقرب من 250 مليون ليرة، وحصل على تبرعات من أهل الخير لتأمين باقي المبلغ.

وكشفت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أن الخاطفين في الحادث كانوا يطلبون 100 مليون ليرة «نحو 28 ألف دولار» فدية.

وأوضحت الوزارة، أن والد المخطوف أبلغ فرع الأمن الجنائي بأن رسالة وصلته من رقم ولده عبر تطبيق التراسل الفوري «واتس آب»، طالبه الخاطفون من خلالها بدفع 100 مليون ليرة مقابل إطلاق سراح ابنه.

وأضافت أنه من خلال التحري والتحقيق اشتبهت قوات الأمن بفتاة تدعى (ميساء، ع)، من حمص.