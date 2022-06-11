ندا موسى: زيادة نسب الطلاق من أسباب نجاح «البحث عن علا» (فيديو)

كشفت الفنانة ندا موسى، كواليس مسلسل «البحث عن علا»، الذي عرض الفترة الماضية، قائلة إنه ليس جزءا ثانيا من مسلسل «عاوزة اتجوز»، لكنه امتداد لشخصية «علا»، لأن المشاهدين ارتبطوا بها.

هند صبري بتحب «علا» بشكل كبير

أضافت ندا موسى، خلال لقاءها ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، الذي تقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى، اليوم الجمعة، أن هند صبري في مسلسل «البحث عن علا»، لم تكن ممثلة فقط، لكنها «بروديوسر»، إذ كانت تتابع الكتابة بنفسها: «كانت بتحب علا بشكل كبير، مشفتش كده، بس أنا قادرة أفهم لما ممثل يحب شخصية الناس اتعلقت بيها، وأثرت في الناس».

ماذا لو علا طلقت؟

أوضحت ندا، أن فكرة المسلسل تدور حول «ماذا لو علا طلقت؟ ماذا سيحدث؟»، وهذا موضوع مهم يحدث هذه الفترة بين الناس: «المسلسل مش جزء تاني من عاوزة اتجوز، هو حاجة تانية بس فيها شخصية علا».

«البحث عن علا» يخاطب الراجل والست

عن تفاعل السيدات مع قصة مسلسل «البحث عن علا»، قالت ندا موسى: «كون الناس متفاعلة مع حاجة متقدمة لها، يبقى معناه جزء كبير من نجحها، إحنا بنعمل فن عشان يأثر في الناس، حتى لو كانت كوميديا، والبحث عن علا عمل مع الناس كده، لأن نسب الطلاق بقت عالية جدا، والموضوع ملهوش علاقة بالستات بس، فيه رجالة كانت مهتمة، لأنه بيتكلم عن فكرة الطلاق، سواء راجل أو ست».