بعد الاختيار 3 .. خالد الكمار يستعد لمسلسلي «البحث عن علا 2 ولام شمسية»

شارك الموسيقار خالد الكمار خلال السباق الدرامي الرمضاني المنقضي في عملين فنيين، الأول كان وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل الاختيار 3 الذى جاء بعنوان القرار، والثاني موسيقى مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم.

خالد الكمار وموسيقى مسلسل الاختيار 3

أوضح الملحن خالد الكمار، في تصريح لـ«الوطن»، أنه يعمل حاليا على عدة مشروعات جديدة، منها بدء العمل على الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا» بطولة الفنانة هند صبري، بعد أن أعلنت منصة «نيتفلكس» التحضير له، بالإضافة لمسلسل «لام شمسية» للفنانة نيللي كريم.

كما أشار إلى أن هناك عدد من الأعمال الخليجية التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة دون تحديدها.

خالد الكمار يضع موسيقى مسلسل نيللي كريم

وقال «الكمار»: «خلال الفترة المقبلة سأستكمل العمل على مسلسل البحث عن علا، وأنا متحمس له للغاية، وتعد هذه هي التجربة الثالثة مع نتفلكس، فرغم المجهود الشاق الذي أبذله في الموسيقى الخاصة بأعمالهم إلا أن النجاح دوما ما يكون حليفنا، فنحن ظللنا نعمل 5 أشهر على موسيقى البحث عن علا وهو عبارة عن 6 حلقات، وأيضا جلست اعمل لمدة 11 شهر على موسيقى مسلسل ما وراء الطبيعة، وبجانب البحث عن علا لدي موسيقى مسلسل الفنانة منى زكي لام شمسية الذي خرج من السباق الرمضاني لهذا العام».

خالد الكمار كان قد شارك في عدد كبير من الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية التي غالبا ما تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، مثل مسلسل «ليه لأ» وأخيرا «البحث عن علا».