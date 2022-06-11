لمحة عن سيرة النبي محمد.. تعرف على زوجاته وأبنائه وأعمامه وعماته

دشن مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر الشريف حملة حباً لرسول الله، ونشر تقريراً مصوراً عن سيرة النبي «صلى الله عليه وسلم»، وذلك عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتضمنت السيرة أسماء أعمامه وزوجاته وأبناءه وأسباطه.

سيرة رسول الله

وأكّد مجمع البحوث الإسلامية أنه يجب الاعتقاد بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالته عالمي وهو خير خلق الله، وبخصوص سيرة الرسول أوضح المجمع أن اسمه: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

ووالدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب، ومرضعته حليمة السعدية، ولد بمكة المكرمة وتوفي في المدينة المنورة، كما نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة، وتوفي وعمره 63 سنة.

زوجات الرسول

ونشر مجمع البحوث الإسلامية أسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهنّ:

1- السيدة خدية بنت خويلد.

2- السيدة سودة بنت زمعة.

3- السيدة عائشة بنت أبي بكر.

4- السيدة حفصة بنت عمر.

5- السيدة زينب بنت خزيمة.

6- السيدة أم سلمة «هند» بنتي أبي أمية.

7- السيدة زينب بنت جحش.

8- السيدة جويرية بنت الحارث.

9- السيدة صفية بنت حيي.

10- السيدة أم حبيبة «رملة» بنت أبي سفيان.

11- السيدة ميمونة بنت الحارث.

وتوفيت في حياته صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد والسيدة زينب بنت خزيمة.

أبناء الرسول

وبخصوص أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في إطار عرض سيرة الرسول الذاتية أنَّهم 3 ذكور وهم:

1- القاسم.

2- عبدالله ولقبه الطاهر والطيب.

3- إبراهيم.

وأربعة من الإناث وهنّ:

1- زينب: زوجها أبو العاص بن الربيع، أنجبت منه أمامة وعلي.

2- رقية: زوجها عثمان بن عفان.

3- أم كلثوم: تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة السيدة رقية.

4- فاطمة الزهراء: زوجها علي بن أبي طالب، أنجبت منه الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم.

وأوضح المجمع أنَّ أبناء وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أمهم السيدة خديجة إلا إبراهيم فأمه مارية القبطية.

أعمام الرسول

أما فيما يتعلق بأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم فهم 14 عماً و6 عمات، وأعمامه هم:

1- حمزة.

2- العباس.

3- أبو طالب.

4- أبو لهب.

5- الحارث.

6- الزبير.

7- جحل.

8- عبد الكعبة.

9- قثم.

10- ضرار.

11- الغيداق.

12- المقوم.

وبخصوص أسماء عمات النبي صلى الله عليه وسلم:

1- صفية.

2- أروى.

3- عاتكة.

4- أم حكيم.

5- برة.

6- أميمة.

أسباط رسول الله

وقال مجمع البحوث الإسلامية في عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنَّ أسباط رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتالي: