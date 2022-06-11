إخطار الانتربول لإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء في تهريب أموال للخارج

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخطار الانتربول الدولي بإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء وتتبعهم وضبطهم وتسليمهم للسلطات المصرية فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

أسماء المتهمين المطلوبين من الإنتربول

والأسماء التي أُخطرت بها هيئة المحكمة الإنتربول، هى: محمود حسين أحمد، ومدحت أحمد، وياسر محمد زناتي، وعاصم محمد حسين، وأحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2022 النزهة، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، بتولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.