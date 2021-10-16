رفع 20 طن مخلفات بجوار السكة الحديد في حي طرة بالقاهرة

شن حي طرة بالقاهرة حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والرتش والمخلفات بطريق معهد أمناء الشرطة بجوار السكة الحديد، ما أسفر عن رفع 265 حمولة سيارة بواقع 20 طنا، وذلك بناء على توجيهات نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وبالتنسيق مع هيئة النظافة ومتابعة المنطقة الجنوبية، في ضوء مراعاة صحة المواطن وسلامته والحفاظ على المظهر العام للشوارع والميادين بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، والعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة للارتقاء بأحياء المنطقة الجنوبية، وعدم السماح بأي تراخ أو تهاون يأتي بالسلب على مصلحة المواطن، أو يعود بترك أثر سيء وتشويه للمظهر العام وتعطيل حركة السير بالشوارع.

تطبيق منظومة النظافة الجديدة

من ناحية أخرى، تواصل هيئة النظافة بالقاهرة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تطبيق منظومة النظافة الجديدة داخل أحياء محافظة القاهرة، لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وميادين العاصمة، وإزالة أي تراكمات أو مخلفات على الفور، والتركيز على الجمع السكني ونظافة الشوارع، والقضاء على السلبيات العالقة منذ عقود.

وقال اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، إن الهيئة لديها أسطول كبير، ومنظومة النظافة ستنجح بتعاون ودعم من المواطنين، فضلاً عن أهمية دور الإعلام لمواجهة السلوكيات السلبية والحفاظ على نظافة الشوارع.

دعم الشركات العاملة في النظافة

وقال رئيس هيئة النظافة بالقاهر لـ«الوطن»، إن هيئة النظافة تدعم الشركات العاملة وتمدهم بالعمال والخبرة، لافتا إلى أن الشركات الخاصة تتولى أعمال نظافة المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، بينما هيئة النظافة تقوم بتنظيف وتجميل أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

وذكر أن هيئة النظافة لديها أسطول مسؤول عن تجميل ونظافة وإنارة الشوارع، حيث تضم نحو 1131 معدة وسيارة من لوادر وسيارات وشفاطات وماكينات ومكانس الشفط الحديثة وخلافه، إضافة إلى ​1000 صندوق جمع قمامة سعة 1.6م، و1200 صندوق جمع قمامة بلاستيك تروللي سعة 240 لتر، و170 صندوقًا لجمع القمامة من البلاستيك تروللي، و120 مكنسة يدوية دوارة لجمع الأتربة من فوق الأرصفة، و1000 كوريك حديد، 1200جاروف جديد، 500 براويطة، و1200 فرشة تجريد.