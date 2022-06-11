رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مركز التأهيل الاجتماعي بشربين «صور»

خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في مركز شربين، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمتابعة أعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي.

تفاصيل مشروع إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي

وأشار اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن مشروع إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، يتبع قطاع التضامن الاجتماعي، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، الذي يشمل 11 مشروعا تم البدء في تنفيذها بمتوسط نسبة تنفيذ تبلغ 96.5 %، تشمل إقامة 5 منشآت جديدة ورفع كفاءة 6 منشآت أخرى.

مكونات قطاع التضامن الاجتماعي

من جانبه، أوضح اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، أن مكونات قطاع التضامن الاجتماعي تضم مركز مشورة اقتصادية، ومركز تأهيل، ووحدة تخاطب، ووحدة تدخل مبكر، وحضانة، وورش تدريب مهني، ومحو أمية، وعلاج طبيعي، وتنظيم أسرة، ومودة.

وأضاف اللواء شريف البيلي أن مركز التأهيل الاجتماعي بشربين عبارة عن دور أرضي ، ودور واحد متكرر، والسطح، بإجمالي مسطح يبلغ 1260م2، ويشمل حضانة، ومركز علاج طبيعي، ووحدات للتأهيل البصري والسمعي، وللدعم الأسري، بجانب وحدة للتدخل المبكر وذوي الاحتياجات الخاصة، وغرف للمشرفين، كما يضم المركز وحدة للتخاطب وورشا للتدريب، وصالة ألعاب رياضية وعلاجية.