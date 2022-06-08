محافظ كفر الشيخ يعلن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مشروعات خدمية

أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الخاصة بمشروعات متعددة، حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1857.91 فدان بناحية مطوبس، لصالح المحافظة لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

تخصيص أرض لاستخدامها في الاستزراع السمكي

وقدم محافظ كفر الشيخ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في أنشطة الاستزراع السمكي، الأولى بمساحة 2857.51 فدان، والثانية بمساحة 6193.91 فدان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مجلس الوزراء وافق على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة المقاولون العرب «فرع شمال الدلتا» للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار.

مشروعات خدمية وتطوير 178 قرية ضمن حياة كريمة

يذكر أن كفر الشيخ شهدت إنشاء عشرات المشروعات الخدمية بمختلف مناطق المحافظة خلال الـ8 سنوات الماضية، وهي فترة تولي الرئيس السيسي لمقاليد الحكم، كما طورت 178 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس وذلك لخدمة الأهالي، فضلا عن إنشاء أكبر مركزا للأورام بمنطقة الدلتا والذي من المقرر افتتاحه خلال الشهر الجاري لخدمة مرضى الأورام الذين يتلقون العلاج بمراكز الأورام المجاورة ما يكبدهم جهدا وأموالا.

كما أنشأت المحافظة وحدات سكنية للحاجزين في الإسكان الاجتماعي منذ 2004، بالإضافة للبدء في إنشاء 3 مجمعات سكنية.