عرض «طائر النورس» و«طبيب في الأرياف» بعد الترميم في الثقافة السينمائية

يواصل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، عروض أفلامه، حيث ينظم عرض للفيلمين الوثائقيين «طائر النورس» و«طبيب في الأرياف» للمخرج خيري بشارة، في مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، ويعقب العرض جلسة نقاشية مع الجمهور.

ويأتي عرض الفيلمين للجمهور العام لأول مرة بعد الترميم، حيث سبق عرضهما في الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والروائية القصيرة، ضمن برنامج تكريم المخرج خيري بشارة، حيث تعتبر الأفلام التسجيلية هي الأعمال الأولى للمخرج الكبير في بداية مشواره الفني قبل أن يبدأ تقديم أعماله الروائية.

جلسة نقاشية مع الجمهور عقب عرض «طائر النورس» و«طبيب في الأرياف»

ويلي الجلسة النقاشية، حفل توزيع الشهادات الخاصة بإتمام كورس «تنمية مهارات التكوين البصري» على المتدربين، البالغ عددهم 60 متدرباً.

خيري بشارة يكشف تفاصيل تجربته الروائية الأولى

ويعيش المخرج خيري بشارة حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لتقديم تجربته الروائية الأولى والتي تجمع بين والواقعية والخيال، تدور أحداثها حول رجل صيني تمتلك عائلته سلسلة مطاعم في بكين، قائلاً إن الرواية ما زالت في مرحلة المراجعة النهائية قبل أن يقوم بتسليمها إلى دار النشر، وجاء ذلك خلال لقاء مفتوح جمعه بالجمهور مساء أمس، على هامش فعاليات أسبوع أفلام جوته السينمائي.

وعلى الجانب الآخر، عبر المخرج الكبير عن سعادته بترميم 8 من أفلام الروائية الطويلة، كما أعلن عن إصدار كتاب بعنوان «المتمرد» للكاتب محمد سيد بشير الذي يتعمق في المسيرة الإبداعية لـ«بشارة»، قائلا: «الجيل الجديد من السينمائيين منحوني العدالة الشعرية التي كنت أفتقدها طويلًا، ما كان تجارياً ومرفوضاً تم تذوقه أخيراً، وتم وضعه في سياق مختلف».