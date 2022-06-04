خيري بشارة يعلن ترميم 8 أفلام روائية.. وإصدار كتاب عن مسيرته الإبداعية

أعلن المخرج خيري بشارة عن ترميم أفلامه الروائية، بالإضافة إلى إصدار كتاب عن مسيرته الفنية، وقائلًا بـ «فيس بوك»، قائلا: «ترميم أفلامي الروائية الطويلة الثمانية، وإصدار كتاب المتمرد الذي يتعمق في مسيرتي بقلم محمد سيد عبد الرحيم مع مقدمة للمخرج السعودي الشاب محمود صباغ الذي كان وراء كل تلك الاحتفالية التي دشنت علاقة جديدة تاريخيًا مع ما صنعت من أفلام وأعادت الاعتبار لقيمتها الأعمق».

خيري بشارة يعلن ترميم 8 أفلام روائية

وتحدث خيري بشارة عن الجيل الجديد من السينمائيين، عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «هذا الجيل القادم من السعودية والذي درس السينما في الغرب اتحد مع الجيل المقابل له في مصر، ومنحوني العدالة الشعرية التي كنت افتقدها طويلًا، ما كان تجاريا ومرفوضا تم تذوقه أخيرا وتم وضعه في سياق مختلف كم أحبكم».

يحضر خيري بشارة لقاء مفتوحا مع الجمهور، يجاوب على تساؤلاتهم كما يتحدث عن الفيلموجرافيا الخاصة به ومشروعاته المستقبلية، وذلك يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات أسبوع أفلام جوته المستمرة حتى 12 يونيو الجاري.

40 عامًا عمر مسيرة خيري بشارة الإخراجية

تمتد مسيرة خيري بشارة الإخراجية على مدار ما يقرب من 40 عاما، حيث قدم أول أعماله الروائية الطويلة بعنوان «العوامة 70» إنتاج عام 1982، وتتسع قائمة الأعمال لتشمل «الطوق والأسورة»، «يوم مر يوم حلو»، «كابوريا»، «رغبة متوحشة»، «أيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «إشارة مرور»، و«قشر البندق»، بينما قدم فيلم روائي قصير بعنوان «يوم الحداد الوطني في المكسيك» ضمن سلسلة «في الحب والحياة» على «نتفليكس».