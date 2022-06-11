فيفي عبده ترقص على أنغام «تعالى أدلعك» لـ بهاء سلطان «فيديو»

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لها من الإسكندرية وهي ترقص على أنغام أغنية «تعالى أدلعك»، للفنان بهاء سلطان.

وظهرت فيفي وهي ترقص بـ«جمبسوت كاب»، وتفاعلت مع الأغنية بالرقص والغناء.

وصلة حب بين فيفي عبده وشيرين عبدالوهاب

وحرصت فيفي عبده منذ قليل على نشر فيديو عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، يجمعها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وعلقت عليه قائلة: «وحشتيني قوي.. بحبك»، لترد عليها شيرين عبدالوهاب قائلة: «يا أحلى فنانة وأحلى أم أنت اللي وحشتيني جدًا بحبك».

آخر ظهور لـ فيفي عبده

وكان آخر ظهور لـ فيفي عبده، خلال السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «شغل عالي»، الذي شارك فيه عدد كبيرًا من نجوم الفن أبرزهم شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت فيفي عبده حريصة بشكل مستمر علي الترويج للمسلسل قبل عرضه بعدة أشهر، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «مساء الفل من مصر أم الدنيا، انتظرونا إن شاء الله في مسلسل شغل عالي رمضان 2022، أنا وحبيبتي النجمة شيرين رضا ومجموعة كبيرة من النجوم والمخرج مرقس عادل».