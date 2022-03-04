فيفي عبدة تطرح الأغنية الدعائية لمسلسل «شغل عالي»: يارب يعجبكم (فيديو)

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الأغنية الدعائية لمسلسلها الرمضاني «شغل عالي»، وعلقت فيفي: «انتظروني أنا والجميلة شيرين رضا في مسلسل شغل عالي، رمضان 2022، على قناة النهار، يارب يعجبكم إن شاء الله، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل».

فيفي عبده تطرح البرومو التشويقي لمسلسل «شغل عالي»

وطرحت الفنانة فيفي عبده، منذ أيام عبر حسابها على «إنستجرام» البرومو التشويقي لمسلسلها الرمضاني «شغل عالي»، معلقة: «مسلسل شغل عالي، رمضان 2022، إن شاء الله يعجبكم يارب، فيفي عبده وشيرين رضا، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج مرقس عادل».

مسلسل «شغل عالي»

«شغل عالي»، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.