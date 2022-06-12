أيمن الجميل: تجربة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي ملهمة للدول النامية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A للاستثمار الزراعي والصناعي، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حققت انتصارا ديبلوماسيا جديدا، من خلال إعلان المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية، دعم وتبنى المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نمواً، على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التوصية برفع المقترح المصرى الى المؤتمر الوزارى الثانى عشر.

مصر قدمت نموذجا ملهما لأفريقيا

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مقترح مصر،الذى تدعمه المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية ، شديد الأهمية فى اللحظة الراهنة ومستقبلا ، لأنه يدعو إلى إنشاء آلية تمويل للدول النامية المستوردة للغذاء لتعويض فارق الأسعار العالمية وإطلاق حدود الدعم المحلى المتاح للدول النامية لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قدمت نموذجا ملهما للدول الأفريقية والدول النامية على صعيد التجربة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وعلى صعيد التكامل والتنسيق بين الدول الأفريقية والدول النامية لانتزاع الحقوق التنموية المسلوبة وفرض كلمة الدول النامية وحقوقها فى المحافل الدولية.

استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية

وأوضح أيمن الجميل أن التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائى أصبحت قصة نجاح كبرى فى القارة الأفريقية أو بين الدول النامية وعادة ما يتم الاستشهاد بها أو المطالبة بنقل الخبرات المصرية فى هذا المجال لغيرها من الدول ، خاصة ما يتعلق باستصلاح مساحات جديدة وضخمة من الأراضى الزراعية أو مشروعات الصوب العملاقة أو ما يتعلق بالبرامج الكبرى لإعادة تدوير واستخدام المياه لزراعة مساحات جديدة من الأراضى مع العمل على التحديث الشامل لأنظمة الرى والزراعة بهدف تحقيق أفضل العوائد

وتابع الجميل ، أن من أهم الخطوات المصرية اللافتة لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ، مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا لزيادة كفاءة عمليات التخزين بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من القمح ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري أطول فترة من الزمن ، قبل حصاد المحصول المحلى من القمح والحبوب الغذائية الأخرى